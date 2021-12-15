Прямое авиасообщение Махачкала – Баку откроется 1 января

Авиакомпания S7 откроет с 1 января прямой авиарейс между Махачкалой и Баку. Об этом сообщила глава пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"С 1 января 2022 года авиакомпания S7 Airlines открывает рейсы из аэропорта Махачкалы в Баку. Вылеты запланированы по субботам", - приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 вместимостью 176 пассажиров.

"Расписание рейсов выглядит следующим образом: вылет из аэропорта Махачкалы в 16:00 по московскому времени с прибытием в Баку в 18:00 по местному времени. Вылет из Баку в 18:55 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 19:00 по московскому времени", - добавила она.