Очередная рокировка в регионе Персидского залива

С начала "арабской весны" власти стран Персидского залива неоднократно меняли свои внешнеполитические стратегии. В первые два года они готовились дать отпор волне массовых протестов и революционных движений. Затем, в 2013 году, был инициирован контрреволюционный процесс и демократические государства стали заменяться авторитарными режимами, как например в случае с Египтом. На третьем этапе был сформирован альянс с администрацией тогдашнего президента США Дональда Трампа. Однако после прихода к власти в США Джо Байдена, государствам Персидского залива пришлось перестроить свой внешнеполитический курс, пишет турецкая "Сабах".

Как и в случае со многими другими вопросами внешней политики, Байден заявил о намерении хотя бы частично изменить ближневосточную политику Трампа. После этого Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Бахрейн инициировали процесс нормализации отношений сначала с Катаром, а затем с другими странами региона, такими как Турция. В январе 2021 года участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подписали соглашение о примирении с Катаром.

Зачем улучшать отношения с Турцией

В качестве продолжения нормализации отношений с региональными игроками, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн предприняли некоторые совместные шаги в направлении Турции. Существует несколько причин, по которым страны Персидского залива пытаются улучшить отношения с Анкарой.

Во-первых, политика Байдена, администрация которого заявила, что не будет предоставлять карт-бланш странам Персидского залива. Заявления американских чиновников вынудили власти стран Персидского залива изменить региональную политику в пользу более примирительной и согласованной, а также снизить региональную напряженность.

Во-вторых, на приоритеты и политику стран Ближнего Востока повлияло соперничество США и Китая. В отличие от напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и трансатлантического альянса, Ближний Восток не является приоритетом для США. Следовательно, Вашингтон не хочет, чтобы в регионе возникли новые конфликты, которым придется уделять внимание.

В-третьих, страны Персидского залива не воспринимают массовые движения за демократию в регионе как неминуемую угрозу. Влияние значимых социальных и политических движений ослабло. В настоящее время нет реальной оппозиции или угрозы региональному статус-кво. Поэтому государства, выступающие за статус-кво, решили прекратить демонизировать поддерживающие перемены государства, такие как Турция и Катар.

В-четвертых, ревизионистская и интервенционистская политика стран Персидского залива по многим региональным вопросам стала невыносимым бременем. Несмотря на значительные инвестиции, вмешательство стран Персидского залива в региональные кризисы не было успешным и эффективным, их политика потерпела неудачу во многих областях. Многие кризисы, например, в Йемене, Ливии и Судане, стали засасывать страны Персидского залива как болото; побуждая их прекратить участие в этих конфликтах.

Партнерство Анкара-Доха

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Катар был воспринят как ответ на изменение ситуации в регионе. И пока Турция занимается нормализацией отношений с ОАЭ, Саудовской Аравией и Бахрейном, Анкара также намерена укреплять стратегическое партнерство с Катаром. Помимо 62 соглашений и шести совместных заявлений, подписанных за последние семь лет, Анкара и Доха подписали 15 соглашений в рамках седьмого заседания Высшего комитета стратегического сотрудничества Турции и Катара.

С одной стороны, Турция и Катар пытаются укрепить двусторонние отношения: объем товарооборота достиг $1,6 млрд, а инвестиции Катара в Турцию превысили $22 млрд. Страны намерены продолжить сотрудничество в военной сфере, и турецкая военная база в Катаре и дальше будет служить общим интересам. Государства полны решимости делиться опытом в решении внутренних проблем. Например, Турция объявила о том, что поможет Катару обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году.

С другой стороны, Турция и Катар полны решимости придерживаться схожих взглядов, проводить параллельную политику и сотрудничать по таким вопросам, как Сирия, Йемен, Ливия, Палестина и Афганистан. Как только эти две страны нормализуют отношения с другими странами Персидского залива, укрепление их сотрудничества по региональным вопросам станет более простой задачей.

Визит Эрдогана в Доху показал, что улучшение отношений Турции с другими странами региона не повредит ее отношениям с Катаром. Другими словами, помимо возглавляемой Ираном некой "шиитской оси" и альянса ОАЭ - Саудовская Аравия - Израиль, Турция и Катар продолжат оставаться третьей осью на Ближнем Востоке. Однако, в отличие от двух других осей, региональная политика этих стран оставалась более всеобъемлющей, неконфронтационной и примирительной. Вот почему начавшийся процесс нормализации будет способствовать улучшению региональной перспективы двух стран.