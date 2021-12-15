МАГАТЭ подтвердило договоренность с Ираном по объекту в Карадже

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня подтвердило достижение договоренностей с властями Ирана по ядерному объекту в Карадже, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет об установке камер видеонаблюдения на этом ядерном объекте, уточняет "Интерфакс".

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление МАГАТЭ, указывает, что камеры на ядерном объекте установят в ближайшее время.

"В дополнение агентство и Иран продолжат работу по оставшимся нерешенным вопросам, связанным с гарантиями, с целью в конечном итоге урегулировать их", - сказано также в заявлении МАГАТЭ.

Кроме того, Тегеран дал согласие на то, чтобы сохранялись записи с камер, которые будут установлены на объекте в Карадже.