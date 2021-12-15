Распространительницу наркотика задержали в Нальчике

Женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков, задержали в Нальчике. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В нем говорится, что на улице Абидова задержали 31-летнюю местную жительницу. "Женщина указала на место осуществления ею тайниковых закладок, откуда оперативники изъяли 11 свертков с кристаллообразным веществом", - пояснили в управлении.

В результате санкционированного осмотра места, где живет подозреваемая, стражи порядка нашли и изъяли еще два свертка с таким же веществом и электронные весы. Сама женщина рассказала, что это синтетический наркотик, который она собиралась сбыть путем тайниковых закладок в столице КБР.

Эксперты установили, что подозреваемая собиралась продавать наркотик "метадон", общей массой 5,24 г.

Открыто уголовное дело по п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).