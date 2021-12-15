Охота в Дагестане привела к гибели человека

В Ногайском районе охотник случайно убил человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Трагедия произошла в пяти километрах от населенного пункта Боранчи. Как установило следствие, 52-летний охотник из Ногайского района стрелял из ружья по животному, но случайно попал в 51-летнего мужчину, который оказался на линии огня. Он скончался на месте.

Отмечается, что в отношении охотника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").