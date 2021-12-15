Мэр армянского города задержан за общественно опасные преступления

Мэр Ванадзора (Лорийская область) Мамикон Асланян сегодня был задержан и доставлен в Следственный комитет, об этом рассказал пресс-секретарь СК Армении Вардан Тадевосян.

По его словам, градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий, должностном подлоге, совершенном по личным мотивам, и целом ряде других опасных для общества преступлений, передает Sputnik Армения.

В частности, следствие обнаружило, что Асланян изменил целевое значение участков земли по адресам Нарекаци 1/1 и 1/6: земли общинного значения превратились в участки под застройку объектов энергетики, связи и коммунальной инфраструктуры.