Москва приветствует настрой Анкары и Еревана на нормализацию отношений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует настрой Турции и Армении запустить диалог для нормализации двусторонних отношений.

Она также сообщила о готовности Москвы принять участие в запуске диалога между странами.

"Назначение сторонами для этих целей специальных представителей - логичный и разумный шаг. Мы со своей стороны готовы всячески содействовать этому процессу", - сказала представитель МИД РФ на брифинге.

Захарова подчеркнула, что нормализация отношений между Турцией и Арменией поспособствовала бы оздоровлению ситуации в регионе, сформировала бы атмосферу доверия и добрососедства между странами и их народами.