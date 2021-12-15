Армянского селянина-наркокурьера поймали в Ереване

Сельский житель задержан в Ереване по подозрению в сбыте наркотиков, такое сообщение распространила пресс-служба полиции Армении.

Во время патрулирования Разданского ущелья 12 декабря стражи порядка заметили там молодого человека, внешность и поведение которого вызвали у них вопросы, передает Sputnik Армения.

Мужчина, которым оказался 23-летний житель села Хоронк Армавирской области, был доставлен в полицию. У него нашли восемь пакетов с белым порошком, нож с секретной защелкой и зажигалку в виде пистолета.

По предварительным сведениям, в пакетах находился кокаин, который подозреваемый сбывал через Telegram-канал. Открыто уголовное дело.