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Сможет ли Египет стать глобальным поставщиком СПГ

Сможет ли Египет стать глобальным поставщиком СПГ

Пережившая немало потрясений египетская индустрия СПГ обретает почву под ногами на фоне проблем европейского газового рынка и за счет умелого использования региональных геополитических сдвигов. Мечта Каира стать мировым производителем СПГ была подорвана сначала "арабской весной", затем разногласиями с Турцией и, наконец, проблемами, вызванными пандемией, пишет Oil Price.

Однако теперь СПГ-сектор Египта переживает значительный рост, а главный производитель, EGAS, предложил на 28-29 декабря погрузку на условии франко-борт, ФОБ (бесплатно на борт судна), со своего перерабатывающего завода в Думьяте. Предыдущие тендеры компании, завершившиеся 29 ноября, были успешными: EGAS удалось продать четыре из пяти сотовых грузов для погрузки в декабре-феврале.

В последнее время египетский СПГ стал желанным грузом, поскольку европейские и азиатские рынки нуждаются в дополнительных поставках, а спрос в Восточном Средиземноморье вырос. На этой неделе премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о срочной доставке природного газа, чтобы справиться с нехваткой электроэнергии в стране. О возможных контактах между двумя лидерами по поводу продолжающихся переговоров о разграничении морской границы между Ливаном и Израилем упомянуто не было, но источники намекают на возможное участие Египта в решении этого вопроса. Израильско-ливанская дискуссия по поводу морских ресурсов имеет большое значение, поскольку обе стороны заявляют права на прибрежные воды, в которых, предположительно, находятся огромные запасы природного газа. Решение проблемы может открыть для Ливана возможность сотрудничества с членами Восточно-Средиземноморского газового форума, среди которых Египет, Греция, Кипр и Израиль. Интеграция коммерческого сектора газового производства Ливана укрепит региональные рынки.

Египетские морские и материковые запасы газа считаются коммерчески привлекательными, поэтому страна стремится увеличить свои СПГ-мощности. Поставки израильского газа в Египет через трубопровод, принадлежащий Восточно-Средиземноморской газовой компании (EMG), имеют огромное значение. Итальянский оператор газопровода SNAM, крупнейшее европейское предприятие, приобрел долю в EMG: 9 декабря SNAM купил 25-процентный пакет акций компании. Новый трубопроводный проект предполагает создание 90-километрового газопровода, который соединит южный израильский порт Ашкелон и египетский терминал в Эль-Арише. 25-процентная доля итальянской SNAM, оцениваемая в $50 млн, была приобретена у тайской энергетической компании PTT Energy Resources. Среди других основных акционеров израильская Delek Drilling и американский нефтяной гигант Chevron.

Кипр и Египет тоже усиливают двусторонний диалог. Во время встречи министра нефти Египта Тарика аль-Муллы и кипрского министра энергетики, торговли и промышленности Наташи Пилидес обсуждалась возможность укрепления сотрудничеств в газовой сфере. Цель обеих стран - соединить кипрское морское месторождение "Афродита" с египетскими заводами СПГ. После долгих лет обсуждений Кипр решил, что работа с Египтом на этом направлении предоставит государству возможность выйти на европейский рынок. Египет обсудил с Chevron свои планы по расширению операций в Западном Средиземноморье, а также в Красном море.

В свете геополитической напряженности между Египтом и Турцией важно обратить внимание на потепление в отношениях между Турцией и ОАЭ. Встреча наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом открыла возможность для дальнейших обсуждений в отношении многомиллиардных вливаний эмиратских компаний и фондов в Турцию. Влияние такой разрядки в отношениях для Египта может быть огромным.

Энергетическое сотрудничество Турции и Египта набирает обороты. По сообщениям, Турция стала главным экспортным направлением египетского СПГ. S&P Global Platts пишет, что Египет стал ключевым поставщиком СПГ на турецкий рынок: только в четвертом квартале года в страну было отправлено семь грузов. Хотя Египет пока отстает от Катара, США и Алжира, его доля на турецком рынке природного газа значительно возросла. Учитывая растущий внутренний спрос на газ в Турции, который в настоящее время превышает 60 млрд кубометров, Анкара не может себе позволить перебирать энергетическими партнерами. 

Турции грозит энергетический кризис, если решение проблемы с истечением срока долгосрочных контрактов на поставку не будет найдено. Единственный на сегодняшний день долгосрочный контракт, заключенный с алжирской компанией Sonatrach, истекает в 2024 году. Недостаточные поставки из России и Азербайджана могут быть дополнены с помощью США, Катара или Египта. С октября 2021 года Турция получает поставки с египетских терминалов (7,2 млн и 5 млн тонн в год) в Идку, принадлежащего Shell, и Думьяте, принадлежащего Eni. Поставки начались после того, как Каир и Анкара восстановили дипломатические связи в начале 2021 года. Вероятно, в скором времени отношения между двумя странами улучшатся. 

На фоне визита наследного принца бин Заида в Турцию и возможного потепления в отношениях между Анкарой и Риядом, вероятно, Эрдоган предпринимает попытки изменить роль своей страны в регионе, что в большей степени обусловлено экономическими и финансовыми реалиями. У Турции мало денег, внутренняя оппозиция против Эрдогана усиливается, а инфляция продолжает расти, поэтому турецкий лидер был вынужден пойти на сближение с региональными игроками ради энергоресурсов и инвестиций. 

Для Египта это идеальная возможность заработать, поскольку Турция готова платить за СПГ по более высоким ценам и в последнее время придерживается менее жесткого подхода в Восточном Средиземноморье.

Министр нефти аль-Мулла сообщил, что экспорт египетского газа с двух СПГ-терминалов составляет 40 млн кубометров в день. Оба терминала работают на полную мощность, чтобы получить выгоду от скачка мировых цен на газ. По словам министра, общее производство газа в Египте составляет 180-190 млн кубометров в день. В краткосрочной перспективе оно не изменится, но после апреля может снизиться на 20 млн кубометров за счет внутреннего спроса. Общий экспорт также поддерживается благодаря импорту израильского газа - 12,7 млн кубометров газа в день. Уровень поставок может увеличиться до 16,9-18,4 млн кубометров в день в первом квартале 2022 года.

Сейчас обсуждается возможность увеличения общей мощности трубопровода. Подписан меморандум о взаимопонимании в отношении строительства нового наземного газопровода для увеличения израильских поставок в Египет. В ходе саммита Восточно-Средиземноморского форума в Каире 25 ноября греческий газовый импортер DEPA выразил заинтересованность в египетском СПГ. Поставки египетского газа могут начаться на СПГ-терминал на греческом острове Ревитуса и достигнуть Александруполиса.

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