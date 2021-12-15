В Москве призвали не верить НАТО
Словам НАТО верить нельзя, Россия будет ориентироваться на конкретные действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ровно потому, что словам, которые мы слышим от стран НАТО и непосредственно от Альянса, верить нельзя - потому что делами они не подкреплены - мы будем ориентироваться на конкретные их действия", - отметила Захарова на брифинге.
Она также подчеркнула, что Москва направила свои предложения и намерена ориентироваться на политическую реакцию.