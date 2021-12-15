Мария Захарова "Вестнику Кавказа": идея о подключении Азербайджана к ЕАЭС заслуживает внимания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа", позитивно оценила инициативу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о подключении Азербайджана к ЕАЭС в статусе наблюдателя.

"Инициатива Нурсултана Абишевича Назарбаева, который, по сути, является идеологом евразийской интеграции, заслуживает внимания. Как вы знаете, ЕАЭС открыт для государств, которые разделяют его цели, принципы и заинтересованы в более тесной интеграции и более тесном взаимодействии. В первую очередь мы имеем в виду страны СНГ, которые сохраняют с государствами-членами ЕАЭС наиболее тесные связи в сфере кооперации", - прежде всего сказала она.

Дипломат напомнила о преимуществах, которые предоставляет ЕАЭС своим участникам. "ЕАЭС развивается быстрыми темпами, непрерывно развивает экономическое взаимодействие с учетом наилучших мировых практик, активно модернизирует транспортную инфраструктуру. В союзе действует система технического регулирования, которая была создана с учетом международного опыта. Несмотря на непростой период, который был связан с пандемией, большинство макроэкономических показателей характеризуются положительной динамикой", - обратила внимание Мария Захарова.

"Как представляется, развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации взаимной торговли и разблокировке транспортных артерий в регионе. А также, конечно, реализации масштабных региональных и не только региональных инфраструктурных проектов", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

В то же время она напомнила, что взаимовыгодному получению Азербайджаном статуса наблюдателя в ЕАЭС может воспрепятствовать Армения. "Как вы знаете, необходимо учитывать, что решение о повышении уровня взаимодействия ЕАЭС принимается с согласия всех государств-членов и заинтересованной стороны, по итогам всесторонней экспертной проработки возможных экономический последствий подобного шага", - заключила Мария Захарова.