Дорожные рабочие нашли в Севастополе подземные укрытия времен войны

Во время проведения дорожных работ в крымском Севастополе строители обнаружили подземные помещения, служившие укрытиями во время Великой Отечественной войны, сейчас их исследуют специалисты, - сообщила глава Севнаследия Ирина Масликова.

"Предположительно, ходы – это продолжение казематов 11-й береговой батареи. Мы сейчас решили приостановить работы на этом участке и провести обследование находки. После этого будет принято решение, требуется ли корректировка проектных решений по этому объекту", - рассказала Масликова, передает "Интерфакс".

Помещения заполнены водой и камнями, поэтому для обследования понадобится спецоборудование. Но по результатам предварительного осмотра уже ясно, что внутри как минимум трех помещений есть остатки мебели, освещения, бытовых и взрывоопасных предметов.

Несмотря на то, что сами казематы относятся еще к царскому периоду постройки, обнаруженные укрытия, скорее всего, сооружение периода Великой Отечественной войны, - добавила глава Севнаследия.