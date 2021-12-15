Аэропорт Симферополя не принял два самолета из-за погодных условий

Диспетчера аэропорта Симферополь отправили на запасной аэродром два самолета из-за тумана, плотно окутавшего взлетно-посадочную полосу, - сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Командиры этих рейсов приняли решение совершить посадку на запасном аэродроме в Краснодаре. На данный момент прибытие и отправление самолетов в аэропорту осуществляется в штатном режиме", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Штормовое предупреждение на сегодня из-за ветра до 20 м/с и сильных дождей ранее объявил гидрометцентр Крыма, погодные катаклизмы по его прогнозам к вечеру усилятся.