"Черноморская регата" завершает сезон в Сочи

В Сочи завершается парусный сезон, в финале сезона на "Черноморской регате" будут выбраны лучшие команды.

С 16 по 20 декабря на курорте пройдут всероссийские соревнования, а также состоится заключительный этап Кубка России в классе яхт "Финн".

В соревнованиях будут участвовать сильнейшие молодежные и юниорские коллективы России. Парусники выйдут в акваторию Южного федерального центра спортивной подготовки, сообщает пресс-служба администрации региона.

На "Черноморской регате" разыграют награды в дисциплинах "Лазер-стандарт", "Лазер-радиал", "Лазер 4.7", "Накра 17-микст", "Накра 15-смешанный", "29-й", "49-й", "49-й FX", "470", парусная доска "Техно", парусная доска IQF.

"Черноморская регата" проводится с 1949 года. Парусные гонки проходят под эгидой Всероссийской федерации парусного спорта, Федераций парусного спорта Краснодарского края и Сочи.