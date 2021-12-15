"Уральские авиалинии" начнут летать в Казахстан с 20 декабря

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 20 декабря расширит маршрутную сеть. Четыре российских города - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск - свяжут прямыми рейсами с Нур-Султаном, Шымкентом и Алматой.

"Уральские авиалинии" начинают полеты в Казахстан с 20 декабря [по следующим направлениям]: Жуковский - Нур-Султан - Жуковский; Екатеринбург - Нур-Султан - Екатеринбург; Красноярск - Нур-Султан - Красноярск; Санкт-Петербург - Алматы - Санкт-Петербург; Жуковский - Алматы - Жуковский; Екатеринбург - Алматы - Екатеринбург; Жуковский - Шымкент - Жуковский", - говорится в сообщении авиаперевозчика в Telegram-канале.

Из Жуковского в Нур-султан самолеты будут летать по вторникам, пятницам и воскресеньям, в Алматы - по вторникам, четвергам и субботам, в Шымкент - по понедельникам, средам и пятницам.

Из Екатеринбурга запланирован один раз в неделю по понедельникам в Нур-Султан, в Алматы - по пятницам.

Из Красноярска в Нур-Султан можно будет улететь каждый четвергам.

Из Санкт-Петербурга в Алматы запланирован один перелет в неделю - по воскресеньям.