У Украины теперь есть свой город Владимир

Украинский Владимир-Волынский тоже стал Владимиром – такое решение приняла Верховная рада Украины.

"Верховная рада постановляет переименовать город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области в город Владимир", - сказано в принятом сегодня постановлении, передает ТАСС.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что переименование инициировано жителями города с целью возвращения населенному пункту исторического названия, а ранее этого не было сделано, чтобы не путать населенный пункт с российским Владимиром.

Город вошел в состав Российской империи в 1795 году в соответствии с австро-российским соглашением, и после этого он получил к своему названию приставку "Волынский", чтобы отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, население украинского Владимира - около 38 тыс человек.