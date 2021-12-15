Путин снова призвал бороться с бедностью

Президент России Владимир Путин заявил, что одним из главных приоритетов властей является борьба с бедностью. Соответствующее заявление было сделано на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам

"Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов", - сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что для повышения доходов граждан "важно все": адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, новые рабочие места, сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, повышение доступности и качества образования.