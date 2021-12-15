Саммит за "американократию": США выбрали, с кем будут дружить против России и Китая

Стимулировать обязательства и инициативы по защите от авторитаризма, борьбе с коррупцией и содействию уважению прав человека", — с такой глобальной целью 9–10 декабря 2021 г. прошел организованный Вашингтоном первый "Саммит за демократию". На мероприятие были приглашены 110 стран: почти весь коллективный Запад, почти вся Южная Америка, южная и экваториальная Африка, Океания, отдельные азиатские страны и подконтрольные западным силам государства постсоветского пространства, а также китайская провинция Тайвань. Таким образом, не получили приглашения порядка 80 стран: Россия и участники евразийских интеграционных проектов, Китай и его сфера влияния, большая часть Северной Африки и Ближнего Востока, а также другие неугодные США режимы по всему миру, пишет главный редактор информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" Андрей Петров в статье для РСМД.

Практический итог у события был один — Вашингтон пообещал выделить в течение 2022 г. 424 млн дол. (в среднем менее 4 млн дол. на приглашенную страну) на "обеспечение прозрачности и подотчетности государственного управления, в том числе путем оказания поддержки свободе прессы, борьбы с международной коррупцией, поддержки демократических реформаторов, продвижения технологий, которые содействуют демократии, определения того, что такое честные выборы, и их защиты". В основном эти деньги пойдут на создание "Международного фонда по поддержке независимых СМИ", который станет финансировать оппозиционные медиа в выбранных США странах.

Уже по озвученной сумме планируемой американской поддержки "демократии во всем мире" можно судить о том, что подлинные цели Вашингтона на саммите отличались от заявленных официально, по крайней мере, в том, что касается "борьбы с коррупцией" и "содействия уважению прав человека". Определенно эти пункты были добавлены только для того, чтобы аранжировать основную задачу события — положить начало организованному противостоянию геополитическим соперникам США, или, выражаясь по-американски, "защититься от авторитаризма".

Президент Джозеф Байден с этого и начал приветственную речь: "Демократии в мире становится меньше, даже в США, по вине внешнего давления автократических правителей, которые стремятся экспортировать и расширить свое влияние по всему миру и оправдать свою политику и практику репрессий как наиболее эффективный способ решения сегодняшних проблем". Поскольку всех участников саммита Дж. Байден назвал приверженцами демократии, эту вину, очевидно, он возложил на неприглашенные государства, разделив, таким образом, мир по модели холодной войны полувековой давности: есть те, кто с нами, с американской демократией, и есть те, кто против нас. Причем основные враги у американской демократии остались те же, только если прежде они были "коммунистами", то сейчас они получили название "автократов".

Джозеф Байден объявил о формировании американского лагеря государств прямым текстом, назвав участников саммита "глобальным сообществом, выступающим за демократию" и "отстаивающим ценности, которые нас объединяют", подчеркнув, что США собрали их вместе, чтобы "сомкнуть ряды" и "взять на себя конкретные обязательства по укреплению наших собственных демократий и противодействию авторитаризму", причем Соединенные Штаты будут "подавать пример" всем остальным. По его словам, первый "саммит за демократию" — это переломный момент в истории, определяющий развитие мира в следующие десятилетия.

Мотивация организации саммита понятна — США хотят вернуть себе роль абсолютного мирового гегемона с позитивным имиджем "борца за демократию" после череды внешнеполитических провалов последних пяти лет, в особенности после афганского фиаско. Признавать современные реалии, пересматривать свою позицию на международной арене и искать новые подходы к внешней политике американские власти то ли не могут, то ли не видят в этом выгоды, а потому продолжают пытаться реставрировать старую, даже стариковскую схему "США против мирового зла", где в мировое зло записываются все геополитические конкуренты, прежде всего Китай и Россия, а также их партнеры.

Ввиду очевидности планов стареющей американской элиты возвратить молодость вопросов к США в связи с новым международным проектом нет. Нет их и к американским союзникам в Европе — ЕС всего лишь еще раз расписался в преданности заокеанскому патрону — и к тем странам, которых пригласили для массовки, то есть государствам Океании, Африки и Южной Америки, расположенным на отдалении от основных точек геополитического противостояния. Все они попали в список участников автоматически, как и Израиль, главный американский союзник на Ближнем Востоке, а также Монголия, Индия, Пакистан, Непал, Индонезия и Филиппины, которые составляют пояс партнеров США вокруг Китая. Поэтому значимый выбор Вашингтона свелся всего к шести приглашениям: Ираку, Украине, Молдове, Грузии, Армении и Сербии.

Рассмотрим эти приглашения в указанном порядке. Ирак — единственная арабская страна-участник "саммита за демократию". На прошлой неделе было объявлено о завершении миссии международной коалиции на иракской земле и начале вывода оттуда миротворческих войск. Хотя аналогия с Афганистаном неполная (террористические группировки в Ираке подавлены), но она все равно напрашивается, и США принципиально важно показать, что они не бросают официальный Багдад на произвол судьбы и американо-иракские контакты просто переходят на более высокий уровень совместной борьбы за демократию. Бегство из Афганистана Вашингтон намерен загладить в международной памяти реализацией проекта мирного Ирака, который по этой причине теперь будет продвигаться как образец демократического государства на Ближнем Востоке.

Это можно рассматривать и как сигнал соседям Ирака: американцы никуда не уходят из региона, меняется только вывеска, и "защита от авторитаризма" на Ближнем Востоке будет продолжена. Речь, разумеется, не об арабских государствах Персидского залива, чье отсутствие на "саммите за демократию" скорее дань логике, а о Сирии, Иране и Турции, где, по мнению Вашингтона, должна смениться власть. И если в неприглашении президента Сирии Башара Асада и президента Ирана Эбрахима Раиси, хоть и избранных в ходе демократических выборов, нет ничего удивительного, то отсутствие на саммите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было одним из главных политических посланий события.

Не пригласив Анкару в американский лагерь государств, Вашингтон подвел итог пяти годам все более усложнявшихся отношений США и Турции, начало которым положила попытка госпереворота 2016 г. В Белом доме, куда вернулись люди, помогавшие организации свержения Эрдогана, решили сказать уже откровенно, что с этой турецкой властью американским демократам не по пути. Турецкий президент и есть один из тех "автократов", от которых США хотели бы "защитить демократию". Никакие долговременные контакты с Турцией из-за этого разорваны не будут, республика останется в НАТО, так как Вашингтону неугоден лично Реджеп Тайип Эрдоган. Однако стоит ожидать, что американская подрывная работа против него в турецком обществе и государстве будет усилена.

В послании Турции есть еще два уровня. Один из них — осуждение тюркского интеграционного проекта Анкары, строящегося вокруг Организации тюркских государств (ОТС). Таким образом, США показывают, что любые межгосударственные объединения, создаваемые без разрешения Вашингтона, направлены против американских интересов. По этой причине ОТС не была приглашена на "саммит за демократию" в полном составе, и если Казахстан и Киргизию не позвали прежде всего из-за их членства в ЕАЭС и ОДКБ, то Азербайджан и Узбекистан, а также оба наблюдателя — Туркменистан и Венгрия (член ЕС) — были лишены этой "чести" из-за контактов с Турцией. Степень демократичности власти в странах ОТС даже не рассматривалась, ведь суть саммита состояла в разделении мира на друзей и врагов США, а друг врага — тоже враг.

Поэтому Вашингтон осудил Анкару и за расширение и укрепление связей с Россией. Партнеры России (а Турции является надежным российским партнером, что не раз отмечал президент Владимир Путин) — это те же друзья врага. Не попали на саммит ни Беларусь, на которой Запад пытается отрабатывать приемы смены власти в РФ, ни уже упомянутые российские стратегические союзники и партнеры — Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан, ни член ОДКБ Таджикистан. Все это соседи России, с которой у нее налажены позитивные отношения на всех уровнях — от межрегиональных торговых контактов до военно-технического сотрудничества. США дали понять им всем, что пока они выбирают взаимовыгодные связи с Москвой, Вашингтон будет записывать их в противников демократии.

Поэтому для американцев было так важно приглашение на саммит Украины, Молдовы и Грузии — трех постсоветских государств, сделавших выбор в пользу подчинения Западу. Данный выбор они закрепили еще в 2014 г., когда подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в рамках программы "Восточного партнерства". Сегодня это сателлиты сателлитов США, и Вашингтон, объявляя "переломный момент истории", демонстрирует свои геополитические успехи в борьбе за земли бывшего СССР — в "новую эпоху" он вступает с Украиной, Молдовой и Грузией в кармане. При этом для самих трех государств никакой выгоды здесь не просматривается — их не примут ни в Евросоюз, ни в НАТО, так как коллективному Западу достаточно их роли форпоста у границ России. Участвовать на практике в решении их проблем ни Брюссель, ни Вашингтон не станут. По сути, постсоветскому пространству США сейчас предлагают выбирать из двух вариантов: быть или другом врага Москвы, или другом врага Вашингтона, но не более того. Варианта конструктивного взаимодействия со всеми сторонами нет.

И тем интереснее поведение Армении. Если Азербайджан из-за связей с Россией и Турцией ожидаемо приглашен не был, а Грузия столько же ожидаемо была приглашена из-за перехода под западный контроль, то подход США к Армении создавал некоторую интригу. С одной стороны, Армения — это стратегический союзник России, член ОДКБ и ЕАЭС, но с другой стороны, она является геополитическим противником российских партнеров Турции и Азербайджана и не согласна с российским видением мира на Южном Кавказе. Ереван сегодня занимается поиском того самого третьего варианта, которого не существует — сохраняя все выгоды от союзничества с Москвой, получать максимум выгод от связей с Западом, включая контроль российских действий в армяно-азербайджанском урегулировании.

Поэтому 10 декабря премьер-министр Никол Пашинян утром работал на заседании Высшего Евразийского экономического совета вместе с Владимиром Путиным, Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Шавкатом Мирзиеевым и Садыром Джапаровым (а также кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом), а вечером выступал перед Джозефом Байденом и американским лагерем государств. Пашинян стал единственным в мире политиком, принявшим в тот день участие и в интеграционном российском проекте, и в поляризующем антироссийском проекте — а член его правительства одновременно участвовал в первом саммите турецкой инициативы "3+3" в Москве.

США позвали Армению на "саммит за демократию", поскольку знали, что у Еревана есть запрос на западный противовес российской активности на Южном Кавказе. Армения принимала приглашение, поскольку знала, что у Вашингтона есть тот же самый запрос на противостояние Москве в регионе, и от американцев можно ожидать какой-либо реальной поддержки в этом вопросе. Россия, в свою очередь, не могла запретить Армении участвовать в событии, поскольку российская внешняя политика в отношении союзников строится на принципах добровольности и уважения суверенитета. При этом, если Ереван хочет бороться вместе с Вашингтоном против "авторитаризма", под которым наряду с компартией Китая понимается прежде всего Кремль, а уже потом власти Северной Кореи, Венесуэлы, Турции и Ирана, то Москва сделает свои выводы. Как, впрочем, и Иран — второй по важности для Армении партнер.

Стоит ожидать, что уже в ближайшей перспективе Запад усилит борьбу за влияние на Армению, и наличие у Вашингтона и Еревана общих интересов будет только осложнять российское посредничество на Южном Кавказе. Неизвестно, осознают ли это армянские власти, но их проамериканский курс будет содействовать укреплению отношений Москвы с Баку и Анкарой, тем самым ослабляя мотивацию России на сохранение союзнических отношений с Арменией, ищущей себе, так сказать, контр-союзника за океаном.

Похожая ситуация, хотя и с меньшей остротой, сложилась в связи с участием в "саммите за демократию" Сербии, российского партнера в Европе. Западу есть что предложить Белграду в обмен на понижение уровня отношений с Россией. Почти десять лет республика находится в статусе кандидата на вступление в ЕС, но никак не может выполнить все условия Брюсселя. Этот процесс мог бы быть ускорен и упрощен. Обращает на себя внимание тот факт, что присутствию на саммите Сербии не помешало приглашение Косово. Вашингтон хотел бы уладить отношения Белграда и Приштины по той же причине, по которой он ищет возможности сближения Индии и Пакистана — для консолидации американского лагеря государств против ключевых соперников США, и сербские власти сегодня поставлены перед выбором: рискнуть и довериться американцам или же проявить осторожность и сохранить связи с Москвой.

И здесь нельзя не выразить сожаление о том, в какой логический тупик заводят США мировое сообщество. Игра в двуполярный мир давным-давно отжила свое. Сегодня речь идет уже даже не о многополярности, а об отказе от самой концепции полюсов силы. Сегодняшняя система международных отношений имеет сетевую, а не блоковую структуру, и удар по одному из узлов сети неизбежно отдается во всех остальных. Американская внешнеполитическая традиция назначения врагов и борьбы с ними вредит и союзникам США, и самим американцам. В таких условиях создание еще одного формата "дружбы против" — это попытка возвращения в прошлое, куда пути нет и не будет. Выгоду из этой попытки не сможет извлечь никто, и к Вашингтону это относится в первую очередь.