Ветер перевернул авто в Мангистау

Авария произошла в двух километрах от Бейнеу - на автодороге в сторону села Жармыш, информируют местные СМИ.

Уточняется, что перевернутую грузовую ГАЗель сняли на видео проезжающие мимо водители. По словам свидетелей, скорость ветра в степи достигает 40 метров в секунду.

Также положение ухудшает плохая видимость из-за пыльной бури. "Ветер боковой, ничего не видно, пыль. Если кто-то еще не выехал, не выезжайте", - приводит слова собеседников Sputnik Казахстан.

Согласно предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.