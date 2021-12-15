Москвичей ждет самая холодная неделя декабря

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до 20 градусов, это будет самая холодная рабочая неделя с начала зимы, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Следующая рабочая неделя в Москве станет самой холодной с начала этой зимы. В ночь на вторник мы ожидаем от минус 20 до минус 18 градусов мороза. Днем температура будет от минус 14 градусов. Это похолодание продлится в течение нескольких дней", - поделились синоптики.

Погода в последние выходные декабря будет более комфортной и составит около минус 8-6 градусов.