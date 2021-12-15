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Герои мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта" заговорят на осетинском

Герои мультфильма &quot;Три богатыря и принцесса Египта&quot; заговорят на осетинском

Российский мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" переведут на осетинский язык, - сообщил инициатор перевода, представитель общественной организации "Ирон Федераци" Тамерлан Цгоев.

"Мультфильм в переводе выйдет в январе следующего года. Эту работу делает анимационная студия "Мельница", текст и кастинги на основные роли ведутся в республике", - рассказал Цгоев, передает ТАСС.

Проект реализуется на средства гранта президентского фонда культурных инициатив "Родная анимация", который выиграла организация. Ранее "Ирон Федераци" уже озвучила на осетинском мультсериалы "Маша и медведь" и "Фиксики", сейчас они распространяются в качестве методического материала в образовательных учреждениях республики.

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