Иран и МАГАТЭ достигли нового соглашения по ядерной программе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и иранская сторона пришли к соглашению по ядерной программе Тегерана, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Вчера вечером мы достигли хорошего соглашения с МАГАТЭ, которое может снять ряд опасений по поводу мирного характера ядерной программы Ирана, а также привести к еще большему сотрудничеству с агентством", - сказал он.

В то же время глава ведомства не уточнил, о чем именно договорились стороны, передает ТАСС.