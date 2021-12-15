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Иран и МАГАТЭ достигли нового соглашения по ядерной программе

Иран и МАГАТЭ достигли нового соглашения по ядерной программе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и иранская сторона пришли к соглашению по ядерной программе Тегерана, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Вчера вечером мы достигли хорошего соглашения с МАГАТЭ, которое может снять ряд опасений по поводу мирного характера ядерной программы Ирана, а также привести к еще большему сотрудничеству с агентством", - сказал он.

В то же время глава ведомства не уточнил, о чем именно договорились стороны, передает ТАСС.

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