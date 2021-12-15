Чартеры вернули России лидерство на туристическом рынке Египта

Восстановление чартерного сообщения между городами России и курортами Египта вернуло РФ лидерство на египетском туристическом рынке, отметил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в интервью ТАСС.

"С начала этого года число иностранных туристов в Египте постепенно увеличивалось, показатели существенно улучшились летом и особенно - с началом осенне-зимнего сезона. Возвращение россиян - крайне важное дополнение в этом плане", - рассказал министр.

Число туристов из России заметно выросло еще до снятия запрета на полеты чартеров. "Это свидетельствует о желании и стремлении россиян ехать к нам, а решение о восстановлении авиасообщения с курортами позволило России быстро вернуть позицию рынка №1 в Египте", - указал Халед аль-Анани.

На фоне пандемии в Египте в первую очередь беспокоятся не об увеличении турпотока, а о репутации страны в сфере защиты здоровья туристов. "Именно поэтому нам пока не удалось вернуть большинство стран на египетские курорты и увеличить среднюю продолжительность отдыха туристов по сравнению с 2019 годом. Но в контакте с российской стороной мы делаем все, чтобы обеспечить максимально комфортный отдых приезжающим из России", - подчеркнул министр.

В будущем году Египет хочет привлечь больше российских туристов на курорты Табы, Марса-Алама, Луксора, Асуана, Средиземноморского побережья.