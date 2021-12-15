Строительные объекты Ставрополья будет проектировать собственный институт

В наступающем 2022 году на Ставрополье будет создан краевой проектный институт, что позволит сократить сроки возведения новых строительных объектов в регионе, - сообщили в пресс-службе губернатора.

"Государственное бюджетное учреждение "Проектный институт" позволит ускорить проектирование, а следовательно - сократит сроки возведения новых строительных объектов. Усилится и государственный контроль за качеством ведения проектной деятельности", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Проект распоряжения о создании проектного института уже принят на заседании правительства края, он вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Институт должен стать инструментом, который обеспечит выполнение всех задач в части проектирования, и будет отвечать за результаты своей деятельности", - сказал глава региона Владимир Владимиров, говорится в сообщении.