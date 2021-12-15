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Федерацию фехтования России возглавил Ильгар Мамедов

Wikipedia
Wikipedia

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Ильгар Мамедов избран на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

Ранее Мамедов занимал должность первого вице-президента ФФР, он стал единственным кандидатом на пост главы организации. Он сменил на посту Александра Михайлова, возглавлявшего организацию с 2009 года, - передает ТАСС.

Ильгар Мамедов родился в Баку в 1965 году, в 1987-м он окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, в 2008 году - Дипломатическую академию МИД России. Спортсмен участвовал в четырех Олимпиадах, в двух из которых - в Сеуле в 1988 году и в Атланте в 1996 году - становился обладателем золотых командных наград, в 1989 году он выиграл командное золото чемпионата мира в Денвере.

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