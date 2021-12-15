Один из поездов метро Петербурга расскажет пассажирам о Северном Кавказе

На красной линии метро Санкт-Петербурга сегодня начал курсировать брендированный поезд фонда "ПосетиКавказ", он будет знакомить пассажиров с туристическими маршрутами СКФО, - сообщили в пресс-службе организации.

"Поезд приглашает жителей и гостей культурной столицы отправиться в путешествие по Северному Кавказу и подсказывает, в какой из его регионов можно поехать. Поезд запущен по самой протяженной линии петербургского метро - Кировско-Выборгской, которая перевозит более 800 тыс человек в сутки. Туристический состав будет курсировать до конца январских праздников", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В оформлении вагонов использованы слоганы туристических маршрутов, разработанных фондом, они – своеобразные путеводители по семи республикам региона, которые объединяют главные туристические достопримечательности Северного Кавказа. "Маршруты для путешествий составлены таким образом, чтобы за одну поездку гости могли посетить максимум достопримечательностей региона", - добавили в пресс-службе фонда.