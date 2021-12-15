Стало известно, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры, в которых затронули все насущные проблемы региональной и глобальной повестки, сообщил по итогам видеосаммита двух лидеров помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Переговоры продлились около полутора часов, "разговор был очень позитивный", считает Ушаков. "Это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств", - заявил он.

Путин и Си Цзиньпин констатировали, что отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. По мнению китайского лидера, хотя отношения двух стран являются стратегическими по своей прочности и эффективности, они превосходят такой статус. "То есть была дана достаточно высокая оценка отношениям", - подчеркнул Ушаков.

Путин проинформировал коллегу о состоявшейся на прошлой неделе беседе с американским лидером Джо Байденом и оценил ее как содержательную и полезную.

Стороны подробно обсудили "вопросы дальнейшей совместной работы по пандемии, договорились об укреплении рабочих контактов между профильными санитарно-эпидемиологическими ведомствами", продолжил помощник российского президента.

Также "лидеры достаточно подробно обсудили сотрудничество в рамках БРИКС", в 2022 году председательство переходит к Китаю. "Россия будет оказывать китайским партнерам всемерное содействие в осуществлении функций председателя", - сообщил Ушаков.