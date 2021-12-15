Токаев: с обретением независимости Казахстан твердо встал на рельсы прогресса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне Дня независимости республики высказался о том, как страна шла к независимости.

"День независимости - это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее. Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая", - заявил Токаев на торжественном мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана.

Он подчеркнул, что ценности независимости проходят красной нитью через столетия истории страны.

"Наш народ всегда бережно относился к идее государственности, потому что нация, имеющая независимое в историческом плане государство, считается успешной, поскольку сохраняет за собой выбор пути развития", - отметил Токаев.

Президент республики напомнил, что "30 лет назад, стартовые условия у Казахстана были непростые", даже крайне сложные. Экономика находилась в глубочайшем кризисе, были не урегулированы вопросы о протяженности государственной границы, социальная сфера "лежала на боку, геополитическое положение и изолированность от мировых рынков также не добавляли оптимизма".

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что стратегические идеи Елбасы, его непоколебимая политическая воля позволили успешно преодолеть все эти неблагоприятные факторы и обеспечить устойчивое развитие Казахстана. С обретением независимости наша страна твердо встала на рельсы прогресса практически во всех сферах, будь то экономика, культура или общественно-политическая жизнь", - сказал Токаев.

Этим вечером в Нур-Султане в честь 30-летия независимости Казахстане будет дан праздничный салют.