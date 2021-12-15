Закладчик из Пятигорска задержан

Правоохранители Ставропольского края в Пятигорске задержали жителя Георгиевского округа, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

Стало известно, что в ходе досмотра у мужчины изъяли 89 свертков с порошком. Экспертиза показала, что это наркотическое средство общей массой более 37 граммов.

Установлено, что злоумышленник купил запрещенные вещества, чтобы потом их продавать на территории Пятигорска через закладки.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.