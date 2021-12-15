Мэр Геленджика останется на посту

Мэр Геленджика Алексей Богодистов не будет дисквалифицирован, - такое решение сегодня принял Краснодарский краевой суд.

"Оснований для дисквалификации не нашлось, продолжаем работу. При этом все представления надзорного ведомства, как и раньше, будут отрабатываться с учетом действующего законодательства. Не все можно выполнить сиюминутно - есть нормы, которые влияют на сроки исполнения предписаний", - написал в своем Telegram Богодистов, добавив: суд разобрался во всех вопросах о дисквалификации, в том числе и со стороны прокуратуры, передает портал Юга.ру.

Напомним, в октябре прокурор Геленджика потребовал дисквалифицировать с должности мэра города Алексея Богодистова за то, что он не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.

Геленджикский суд согласился с обвинением и дисквалифицировал Богодистова на год, но мэр обжаловал его решение в Краснодарском краевом суде.

Тем не менее, суд признал Богодистова виновным по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора) и назначил мэру штраф в 3 тыс рублей, - сообщили в пресс-службе суда.