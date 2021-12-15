В Краснодаре вторичное жилье подорожало в два раза за год

Краснодар стал лидером в рейтинге городов-миллионников по росту стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости в этом году, сообщает ЦИАН.

За год средняя цена квадратного метра в Краснодаре выросла на 55,5% - с 71,9 тыс рублей в декабре 2020 года до 111,8 тыс рублей в этом месяце.

В Казани вторичка за год подорожала на 33,4% - до 122,3 тыс рублей, в Самаре - на 29,7%, до 84,2 тыс рублей. Минимально цены на жилье за год выросли в Москве – плюс 12,5%.

Отметим, что в Краснодаре за год резко сократился объем предложения - минус 64,9%.В целом по России на продажу сейчас выставлено на 31,9% меньше жилья, чем в прошлом декабре.