На Дону обнаружена бутылка с посланием 120-летней давности

Археологи в ходе раскопок в центре Ростова-на-Дону нашли бутылку, содержащую послание некоего Ивана Смаркова. По предварительным данным возраст находки насчитывает 120 лет.

Уточняется, что бутылка была найдена в ходе совместной археологической экспедицией археологического общества "Наследие" и Института истории и международных отношений Южного федерального университета. Работы проводились в центре Ростова-на-Дону на углу улиц Чехова и Седова.

"Найдена бутылка с весьма интересным содержимым. Послание Ивана Смаркова попало в руки потомков спустя 120 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.