Ильхам Алиев: Азербайджан выиграл войну и хочет мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому изданию El País заявил, что нет необходимости возвращаться к каким-либо обсуждениям о статусе Карабаха. "Позиция Азербайджана открыта и ясна. Мы хотим мира. Мы не хотим войны. Мы выиграли войну, мы победители. И эту реальность нужно учитывать. И карабахский конфликт разрешен - не нужно возвращаться к каким-либо обсуждениям о статусе Карабаха или к чему-то в этом роде", - подчеркнул азербайджанский лидер.

На вопрос, каковы ожидания Азербайджана от Армении, Ильхам Алиев ответил, что Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий и от территориальных претензий, а также работать над мирным соглашением и придерживаться нормального поведения XXI века.

"Азербайджан и Армения – страны-соседи, и они должны научиться жить бок о бок, а также постепенно готовить почву для нормализации отношений, в том числе контактов между людьми. Азербайджан готов к этому. Однако похоже, что в Армении внутренняя ситуация и разочарование после проигрыша в войне создали своего рода психологическую травму в обществе из-за завышенных ожиданий и нереалистичной оценки военно-политических сил", - добавил азербайджанский лидер.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, Азербайджан стремится сейчас вывести карабахскую тематику из повестки армяно-азербайджанского урегулирования в том числе для того, чтобы упростить армянским властям их действия на пути к мирному договору.

"Азербайджан оказывает большую услугу Николу Пашиняну тем, что не поднимает темы, связанные с Карабахом, поскольку Пашинян сам опасается роста национализма, который разогрет в армянском обществе. В ситуации, когда фактически любое его решение может быть подано как предательство интересов Армении, армянский премьер-министр постоянно рискует тем, что может быть свергнут", - прежде всего сказал он.

"Делая такой подарок и не педалируя карабахскую тематику, Азербайджан ждет от Пашиняна ответных действий, прежде всего отказа от разогрева реваншизма в армянском обществе и выполнения московских договоренностей, подписанных в ноябре 2020 года. При этом, разумеется, большой вопрос, станет ли Никол Пашинян этим заниматься, несмотря на все договоренности, достигнутые на недавней встречи в Сочи и подтвержденные накануне в Брюсселе", - подчеркнул Алексей Фененко.

"Опыт прошлой осени показал, что, если на него нажать, Пашинян становится договороспособен. Хотя порой он и делает резкие шаги, но прежде всего армянский премьер озабочен сохранением собственной власти. Если Пашинян увидит, что шансов на реванш у него нет, он пойдет на переговоры. Самоубийственные шаги в виде развязывания нового конфликта он совершать точно не будет. При этом ему в спину продолжают дышать те, кто готов на такие шаги", - заключил политолог.