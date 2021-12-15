Ученые: омикрон размножается в бронхах 70 раз быстрее, чем дельта

Исследование показало, что омикрон-штамм коронавируса в 70 раз быстрее размножается в бронхах человека, чем ранее известные варианты.

"(Это) может объяснить, почему "омикрон" может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты", - говорится в исследовании ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).

Кроме того, ученые выяснили, что при омикроне инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, что может указывать на более низкую степень тяжести заболевания.

Омикрон был выявлен в Ботсване и ЮАР в конце ноября, сейчас он обнаружен почти в 80 странах мира, в том числе России.