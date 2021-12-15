Абхазия просит у России дополнительные поставки электроэнергии

Абхазия испытывает серьезную нехватку электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС и попросила о дополнительных ее поставках у России, - сообщил президент республики Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента.

"Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, подготовлены. Документ уже лежит у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. И мы рассчитываем, что он даст соответствующее поручение", - сказал Бжания, передает РИА Новости.

В ближайшее время уровень воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, обеспечивающей Абхазию электроэнергией, достигнет критической точки, - добавил Бжания.

Напомним, из-за энергетического кризиса в регионе действуют веерные отключения электричества, а изношенные высоковольтные линии часто провоцируют аварии на них.