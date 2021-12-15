Абонементы в общественном транспорте Тбилиси могут заработать в январе

В общественном транспорте в Тбилиси в январе 2022 года планируют запустить абонентскую систему оплаты проезда.

"Точную дату сказать не могу, но за ориентир берем 1 января. Пассажиры смогут пользоваться абонементами на день, неделю, месяц, три месяца и на год", - рассказали в пресс-службе мэрии города, пишет Sputnik Грузия.

Тарифы и стоимость абонементов пока обсуждаются.

"Как только будет принято окончательное решение, его озвучит мэр", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что абонементы позволят пользоваться общественным транспортом без временного лимита.