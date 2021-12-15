Главная » Новости

Госдума может разрешить посещение храмов без QR-кодов

Госдума может разрешить посещение храмов без QR-кодов

Госдума РФ  будет рекомендовать Кабмин ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать вопрос возможности посещения храмов без предъявления сертификатов. Об этом, в частности, говорится в проекте постановления, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.
Уточняется, что проект постановления подготовлен профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции, который во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
Так, депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления гражданам возможности "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ", передает РИА Новости.

775 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!