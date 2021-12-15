Госдума может разрешить посещение храмов без QR-кодов

Госдума РФ будет рекомендовать Кабмин ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах проработать вопрос возможности посещения храмов без предъявления сертификатов. Об этом, в частности, говорится в проекте постановления, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.

Уточняется, что проект постановления подготовлен профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции, который во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Так, депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления гражданам возможности "посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ", передает РИА Новости.