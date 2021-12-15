Газ жителям Кочубеевского округа Ставрополья вернут вечером

Восстановительные работы на поврежденном газопроводе-отводе в Кочубеевском округе Ставропольского края завершатся сегодня во второй половине дня, и почти 20 тыс жителей региона снова получат газ.

"Сегодня все работы будут завершены примерно после обеда, и я думаю, что газ получим в районе 15:00-16:00 мск в наши 18 населенных пунктов", - сообщил глава округа Алексей Клевцов в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

В населенных пунктах, временно отключенных от газоснабжения, воспитанники семи детских садов остались дома, а ученики пяти школ были переведены на дистанционное обучение, - сообщила пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", разгерметизация трубы отводного газопровода произошла накануне вечером.