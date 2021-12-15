В российских магазинах будут продавать енакиевские колбасы

Енакиевский мясокомбинат самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в ближайшее время начнет поставки своей продукции в Россию, - сообщил главный ветеринарный инспектор региона Виталий Савельев.

"Мы провели переговоры с коллегами из Россельхознадзора по поводу поставок колбасных изделий. У нас есть Енакиевский мясокомбинат, который, мы надеемся, в ближайшее время уже сделает первую поставку в РФ", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Сейчас проводятся заключительные исследования колбасных изделий перед отправкой, - уточнил главный ветеринарный инспектор ДНР.