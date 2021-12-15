На Москву идут 20-градусные морозы

На следующей неделе в столичный регион придут морозы до 20 градусов, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"В начале следующей недели мы будем находиться в тылу циклона, который принесет следующую порцию снега. Снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться. В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14. И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы", - сообщила синоптик.

В предстоящие выходные в Москве будет комфортная погода. В субботу облачно, местами небольшой снежок, минимальная температура днем в Москве - минус 1-3, по области - до минус 6. В воскресенье снег усилится, сохранится плотный северо-западный ветер.