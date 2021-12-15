Декабрь является самым сложным месяцем года для россиян

Совместный опрос портала "Работа.ру" и медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" показал, что для россиян декабрь является самым сложным месяцем в году, передает телеканал RT.

О том, что самый сложный - последний месяц года, заявили 63% опрошенных. Декабрь сложен для россиян из-за большого объема работы, недостатка солнечного света, подготовки к Новому году, частой смены погоды. Кроме того, в декабре россияне особенно ощущают выгорание на работе, грусть и одиночество в предпраздничной суете. Сложностей добавляет необходимость иногда работать в выходные дни, а также общее накопление стресса за весь прошедший год.

Треть россиян не пытаются изменить свое состояние, считая, что оно пройдет само. Стараются больше отдыхать от работы в декабре 27% респондентов, еще 22% сообщили, что отвлекают себя от суеты в декабре с помощью прогулок.