Владимир Путин по видеосвязи побеседовал с главой КНР

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи, обсудив двусторонний диалог и затронув международную повестку.

"Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. ...Считаю отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", - отметил Путин в начале встречи, а глава КНР поблагодарил российского президента за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином, а также отметил увеличение числа совместных проектов и рост товарооборота, - передает РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что товарооборот двух стран в январе-ноябре этого года увеличился на 31%, до $123 млрд, и уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. "В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в $200 млрд", - отметил Путин.

Также российский лидер назвал Китай международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт": с шестью китайскими производителями подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины.

Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Далее переговоры продолжились в закрытом режиме. Будут ли по их итогам заявления, не известно.