Рахмон провел переговоры с Токаевым

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых подчеркнул стабильное расширение двусторонних отношений в формате стратегического партнерства.

Также лидер Таджикистана поздравил казахстанского коллегу и народ Казахстана с 30-летием государственной независимости, подчеркнув "неизменно стабильное расширение и углубление таджикско-казахстанских отношений дружбы и сотрудничества, которые сегодня последовательно развиваются в формате стратегического партнерства", передает пресс-служба Рахмона.

Кроме того, глава Таджикистана отметил достигнутые Казахстаном значительные успехи и большой прогресс в деле государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и укрепления авторитета на международной арене.