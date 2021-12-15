В России выявили 28 363 случая COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 28,3 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 28 363 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 941 (6,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 459, в Петербурге - 2 055, в Московской области - 1 739. В Краснодарском крае новых случаев 687, в Ставропольском крае - 461, в Крыму - 215, в Дагестане - 155, в Адыгее - 114, в Кабардино-Балкарии - 95, в Ингушетии - 83, в Северной Осетии - 78, в Чечне - 75, в Карачаево-Черкесии - 71.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных в России достигло 10 103 160 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 35 633 человека, за весь период - 8 839 633 человека.

Умерли за сутки в России 1 142 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 292 891 человек.