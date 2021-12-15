На Дон идет резкое похолодание

Уже в понедельник, 20 декабря, в донскую столицу придет мощный снегопад, который принесет с собой сильные морозы.

Мокрый снег в регионе возможен уже в субботу и воскресенье, 18 и 19 декабря, но самые обильные осадки прогнозируются в понедельник. При этом к 22 декабря в Ростове-на-Дону температура опустится до -10, а в ночные часы – до -17, - сообщили в сервисе прогноза погоды Gismeteo, передает "АиФ-Ростов".

Морозная погода сохранится как минимум до 28 декабря, - говорится в сообщении.