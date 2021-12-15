Итоги встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе: Армения согласилась на Зангезурский коридор

Основным практическим итогом состоявшейся накануне трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе, а также первой послевоенной беседы азербайджанского и армянского лидеров в формате тет-а-тет стало четко артикулированное согласие Еревана на открытие железнодорожного транспортного сообщения по Зангезурскому коридору в обмен на доступ в Иран через Нахчыван.

Первым об этом решении Армении сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметивший на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что запуск железнодорожной ветки Зангезурского коридора уже согласован, а сейчас ведется диалог по строительству автомобильной ветки. Никол Пашинян, весь вечер отвечавший на предложения Ильхама Алиева не только лично, но и через соцсети, подтвердил, что Армения открывает железную дорогу из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику АР. Наконец, этот пункт нашел свое место в итоговом документе встречи – заявлении Шарля Мишеля.

"Стороны договорились начать восстановление железнодорожных путей при соблюдении мер пограничного и таможенного контроля по принципу взаимности", - сказано в заявлении Мишеля. Надо отметить, что армянский пограничный и таможенный контроль в Зангезурском коридоре противоречит пункту 9 первого трехстороннего Заявления глав России, Азербайджана и Армении, где говорится о "беспрепятственном движении" и "контролем за транспортным сообщением ФСБ России", однако перед встречей Ильхам Алиев предложил Еревану, настаивающему на обязательном прохождении азербайджанскими грузами и пассажирами армянской таможни, компромисс: по тому же принципу взаимности либо не будет таможенного контроля как в Лачинском, так и в Зангезурском коридоре, либо таможня будет действовать в обоих коридорах.

Никол Пашинян перед встречей успел через соцсети отвергнуть этот компромисс, однако, если судить по его итоговому заявлению и заявлению Мишеля, будет принят все-таки второй вариант, когда Армения контролирует провоз по ее территории иностранных грузов и пассажиров, а Азербайджан осуществляет аналогичный контроль на въезде Лачинского коридора на азербайджанскую территорию. Подобный исход вполне устраивает официальный Ереван, который ищет пути безопасного для себя закрытия карабахского сепаратистского проекта, а также стремится извлечь из послевоенной ситуации максимум выгод.

Таким образом Азербайджан и Армения подтвердили приверженность реализации тех договоренностей о разблокировании коммуникаций, которые были заключены и проработаны при участии России и закреплены в трех трехсторонних Заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

Для России на этой встрече, чья повестка свелась к повтору дискуссий, прошедших тремя неделя ранее в Сочи с участием президента Владимира Путина, важно прежде всего то, что в заявлении главы Евросовета подчеркивается поддержка все проделанной Москвой посреднической работы. Евросоюз дал Азербайджану и Армении дополнительную площадку для переговоров, но не стал навязывать свои форматы послевоенного урегулирования. Более того, в документе Шарля Мишеля ни разу не упоминается Минская группа ОБСЕ, неуместность политико-дипломатической активности которой неоднократно подчеркивали в Баку.

Желание Евросоюза конкурировать с Россией на Южном Кавказе очевидно – в том же заявлении главы Евросовета слово "Россия" не встречается, есть лишь "Сочи" как место предыдущей встречи, документ составлен так, как если бы три Заявления были заключены без посредничества Москвы. Тем не менее, все инициативы Мишеля слово в слово повторяют российские предложения и не продвигаются далее подтверждения необходимости реализации заключенных с участием России договоренностей. Таким образом, Брюссель хотя бы не пытается стопорить армяно-азербайджанское урегулирование, что уже позитивно.

В самом деле, в заявлении Шарля Мишеля выражена "приверженность… выходу на полноценный мирный договор" между Азербайджаном и Арменией в целях строительства безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа. Он поддержал открытие прямого канала связи между Минобороны двух стран для предотвращения трансграничных инцидентов, добровольную передачу Азербайджаном арестованных армянских диверсантов Армении и выдачу Ереваном оставшихся карт минных полей, призвал к выяснению судьбы пропавших без вести, которых с азербайджанской стороны насчитывается порядка 4 тыс человек.

Что касается практической помощи Евросоюза в ликвидации последствий войны, то Мишель пообещал участие европейцев в разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и в возвращении внутренне перемещенных лиц в родные дома. Также глава Евросовета заявил о создании консультативной группы для технического содействия процессу делимитации и демаркации границ двух стран. В итоге Евросоюз предложил Азербайджану и Армении только гуманитарные услуги, а не политическое посредничество, причем в соответствии с курсом, выработанным при участии России.

В связи с этим в заявлении Шарля Мишеля, как и в Сочинском заявлении, не нашли отражение неконструктивные требования Армении, нарушающие положения первого и второго трехсторонних Заявлений. Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, Ереван продолжает пытаться получить больше положенного.

"Насколько можно судить, в Брюсселе стороны несколько продвинулись вперед в вопросе открытия транспортного коридора Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении. Другое дело, что остается деструктивной позиция Армении относительно того, что точный маршрут дорог пока еще определяется и на них должны быть армянские таможенные и пограничные службы. Мы знаем, что, несмотря на достигнутые договоренности, Никол Пашинян все равно потом отыгрывает назад, извращает и интерпретирует все по-своему, чтобы избежать внутриполитических последствий лично для себя", - сказал он.

"Переговоры – это хорошо, но неконструктивная позиция Армении зачастую негативно влияет на все достигнутые прежде договоренности. В данном случае, я думаю, Азербайджан был привержен своей политике и бескомпромиссно отстаивал ее в части, касающейся мирного урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Пашинян, как обычно, увиливал и подстраивался к текущему политическому моменту. Не исключено, что по прибытии в Ереван он будет опять пытаться дезавуировать то, что было достигнуто", - предупредил Игорь Коротченко.