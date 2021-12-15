Посол России в Абхазии покинул пост

Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост.

"15 декабря чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия А. А. Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву", - , сообщает пресс-служба российской дипмиссии в республике.

Временно исполнять обязанности посла в Абхазии будет советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.

Алексей Двинянин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии с марта 2018 года.