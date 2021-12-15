Лайнер FlyOne Armenia так и не отправился в свой первый рейс

Новая армянская авиакомпания FlyOne Armenia отменила свой первый рейс, - сообщает сайт ереванского международного аэропорта "Звартноц".

Отправиться в свой первый полет в Москву самолет авиакомпании должен был в 07:00 по ереванскому времени (6:00 мск), а затем вылететь в Ереван в 13։40, однако по неизвестным причинам полет был отменен, - передает Sputnik Армения.

Газета "Грапарак" писала, что FlyOne не удалось получить разрешения российской стороны на осуществление полетов в города России.

Пассажиры не знают, что делать с билетами, никакой информации им не предоставляют, в авиакомпании пообещали выступить с официальным заявлением и разъяснениями.