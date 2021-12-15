Цена газа в Европе превысила $1550

Газ на европейских рынках продолжает дорожать, причиной тому слабая ветрогенерация.

В среду утром цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $1550 за 1 тыс кубометров (132,995 евро за МВт.ч). На 10.22 мск стоимость фьючерсов составила $1553,9. Сказывается новый, более суровый прогноз погоды, а также слабый вклад альтернативных источников энергии. Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Европе сильно снизилось на этой неделе. В понедельник вклад ветрогенерации составил 10,1%, во вторник - только 9,9% (при среднем значении 15,6% на неделе с 6-12 декабря), информирует ассоциация WindEurope.

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в Европе похолодает сильнее, чем ожидалось ранее. Средняя температура воздуха в этом декабре ниже на 1,5-2 градуса, чем годом ранее.

Запасы газа в хранилищах на данный момент на 16,8% ниже среднего значения за последние пять лет и составляют 61,9%, сообщает Gas Infrastructure Europe, пишет "Интерфакс".