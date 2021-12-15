Водитель "Лады" скончался в результате аварии на Ставрополье

Один человек погиб в результате аварии в Предгорном округе Ставропольского края на трассе Минеральные Воды – Кисловодск. В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили, что водитель "Лады Ларгус" на участке проведения дорожно-ремонтных работ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Шевроле Круз".

Водитель "Лады" скончался до пирезда врачей, водитель иномарки госпитализирован. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.